probabile formazione Leao e Loftus a sorpresa, in difesa Kjaer-Thiaw

Vietato assolutamente per il Milan approcciare la gara del Mapei Stadium con sufficienza e poca concentrazione, anche perché l'ambiente ha già preso una bella ventata di negatività dopo il KO casalingo di giovedì: non fare risultato contro una squadra che bazzica in zona retrocessione sarebbe difficile da giustificare, anche se verrà affrontata con una formazione con diversi cambi rispetto alla partita di Europa League in vista del match di giovedì di ritorno contro la Roma. Nonostante questo c'è anche qualche sorpresa.

Davanti a Sportiello, che sostituisce l'affaticato Maignan neanche convocato, riposeranno Calabria e Gabbia con Tomori diffidato che potrebbe partire dalla panchina: spazio a Florenzi, Kjaer e Thiaw. Bisognerà capire se toccherà nuovamente a Theo oppure potrà esserci l'esordio dal primo minuto in rossonero per Terracciano. A centrocampo, a sorpresa, non dovrebbe riposare Loftus-Cheek e dunque sarà confermato il 4-2-3-1 con Musah e Adli coppa di centrocampo e Reijnders in panchina. Atra mossa inaspettata a sinistra: secondo le ultime indiscrezioni sarà confermato Leao a sinistra con Okafor che partirà dalla panchina. A desta un ispiratissimo Chukwueze e punta occasione per Jovic. La rosa durante la stagione si è rivelata valida più volte anche nei ricambi, domani starà tutto all'atteggiamento e alla mentalità con cui si scenderà in campo: in un momento chiave della stagione non esistono scuse ed alibi.

MILAN (4-2-3-1)

57 Sportiello

42 Florenzi 24 Kjaer 28 Thiaw 19 Theo

80 Musah 7 Adli

21 Chukwueze 8 Loftus-Cheek 10 Leao

15 Jovic

All. Stefano Pioli

A disp.: Nava, Raveyre, Simic, Jimenez, Gabbia, Tomori, Calabria, Terracciano, Bartesaghi, Reijnders, Bennacer, Okafor, Pulisic, Giroud.

Indisponibili: Pobega, Kalulu

Diffidati: Musah, Thiaw, Tomori

Ballottaggi: Theo-Terracciano

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MASSA

Assistenti: MONDIN – VECCHI

IV uomo: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: CHIFFI

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it