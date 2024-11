probabile formazione Leao torna dall'inizio. Ballottaggio sulla trequarti

Vigilia di Real Madrid-Milan, match valido per la quarta giornata della fase a campionato della nuova Champions League. I rossoneri giocheranno al Santiago Bernabeu, uno degli stadi più imponenti e caldi al mondo, dove troveranno gli ex Carlo Ancelotti e Brahim Diaz. Gli spagnoli hanno a disposizione campioni del calibro di Mbappé, Vinicius, Bellingham e Modric; inoltre recuperano Rodrygo, mentre Courtois ed Alaba sono ancora out.

Dopo tre partite consecutive in panchina Rafa Leao dovrebbe tornare a giocare dall'inizio. Con lui in attacco Morata, Pulisic ed uno tra Loftus-Cheek e Chukwueze. In base a questa scelta verrà determinata anche la posizione di Pulisic: al centro se gioca Chukwueze, a destra se toccherà a Loftus. La coppia di centrocampo Fofana-Reijnders è ormai sacra, in difesa invece il mister riproporrà il duo Tomori-Pavlovic con Emerson e Theo Hernandez sulle fasce. In porta ci sarà il solito Mike Maignan.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

7 Morata

All. Paulo Fonseca

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 33 Bartesaghi, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 90 Abraham.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Gabbia.

Ballottaggi: Calabria/Emerson, Chukwueze/Loftus-Cheek

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Slavko Vinčić SVN

Assistenti: Tomaž Klančnik SVN - Andraž Kovačič SVN

IV uomo: Matej Jug SVN

VAR: Pol van Boekel NED

AVAR: Tiago Martins POR

DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it