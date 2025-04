Probabile formazione Venezia: Radu in porta, Oristanio va in panchina

Si riportano di seguito le ultime sulla probabile formazione del Venezia per la sfida contro il Milan:

Ormai recuperato appieno, Schingtienne contro il Milan riprenderà il suo posto nella difesa del Venezia vicino a Idzes e Candé, davanti a Radu. Ballottaggio in mediana fra Busio, a segno contro l'Empoli, e Duncan per completare il reparto con Nicolussi Caviglia e Kike Pérez. Zerbin sicuro del posto in fascia, Ellertsson non è al meglio e qualora non dovesse farcela, si giocano il posto Haps e zampano. In avanti spazio a Fila di rientro dalla squalifica, al suo fianco potrebbe avere una chance dall'inizio Yeboah dopo l'ottimo spezzone di partita in Toscana, con Oristanio ancora in panchina. Ancora out Stankovic (che però è rientrato in gruppo), Svoboda e Sagrado per infortunio, più Crnigoj (fuori rosa).