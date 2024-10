probabile formazione Verso Fiorentina-Milan: torna Morata dal 1'. Avanti con Gabbia-Tomori

Passano le partite ma Paulo Fonseca non ha intenzione di fare cambi alla formazione titolare. Contro la Fiorentina il tecnico portoghese confermerà gli undici che hanno giocato le ultime partite, con l'aggiunta di Alvaro Morata, non al meglio in settimana e partito dalla panchina in Champions League: lo spagnolo è recuperato pienamente e come ci ha abituati giocherà poco dietro a Tammy Abraham nell'attacco rossonero. A completare il reparto offensivo: a destra Pulisic, a sinistra Leao. A metà campo torneranno a giocare uno accanto all'altro Fofana e Reijnders, coppia sempre più rodata. In difesa, a destra ci sarà ancora una volta Emerson Royal visto che Calabria è indisponibile per una lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro.

Il capitano sarà sottoposto a controllo fra sette giorni. Non saranno convocati nemmeno Luka Jovic e Ruben Loftus-Cheek. Il serbo non farà parte della squadra per un sovraccarico in zona pubica; risentimento al flessore destro per l'inglese. L'unico ballottaggio sembrava relativo alla retroguardia tra Tomori e Palovic, ma le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa hanno tolto ogni dubbio su quale sarà la coppia centrale. A sinistra c'è Theo. In porta c'è ovviamente Mike Maignan, che sta tornando a livelli importantissimi.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 E.Royal. 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 10 Rafa Leao

90 Abraham

A disposizione: 96 Torriani, 69 Nava, 31 Pavlovic, 38 Terracciano, 28 Thiaw, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor. All. Paulo Fonseca

Squalificati: Bartesaghi

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Calabria, Loftus-Cheek, Jovic

Ballottaggi: Pavlovic/Tomori

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: ROSSI L. – CECCO

IV ufficiale: RAPUANO

VAR: Sozza

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it