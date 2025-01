probabile formazione Verso Inter-Milan: Musah in vantaggio su Bennacer, Leao si allena ma va in panchina

Il Milan è in finale di Supercoppa Italiana, a Riyad sarà derby contro l'Inter: fischio d'inizio domani sera alle ore 20 (ora italiana). Non sarà facile non solo per il valore dell'avversario ma anche perché i rossoneri arrivano da un cambio in panchina, ci sono diversi giocatori appena tornati da un infortunio e che quindi non hanno una condizione ottimale e i rossoneri hanno avuto un giorno in meno per riposare rispetto ai nerazzurri. È la realtà, ha detto Conceiçao, ma assolutamente non una scusa.

L'allenamento pomeridiano regala due notizie: Leao ha iniziato la sessione lavorando in gruppo, e a questo punto è probabile che possa andare in panchina. È ovviamente ancora da vedere quanti minuti avrà nelle gambe. Gabbia invece non ha lavorato con la squadra a causa dell'influenza. Jimenez e Loftus-Cheek regolarmente in gruppo.

Per il resto le scelte di Conceiçao sono quasi obbligate, con l'ex Porto che riproporrà negli uomini la stessa formazione schierata contro la Juve con un unico cambio: gioca Musah al posto di Bennacer, con lo statunitense che completa il reparto con Fofana e Reijnders. Il 4-3-3 dovrebbe diventare una sorta di 4-4-1-1 con Musah e Jimenez larghi sulle fasce, mentre Pulisic avrà la possibilità di svariare vicino Morata. In difesa Conceiçao dovrebbe dare ancora continuità a Tomori, in coppia con Thiaw: sugli esterni Royal e Theo. Di seguito la probabile del Milan di Conceiçao per la finale.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1):

16 Maignan

22 Royal 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders 20 Jimenez

11 Pulisic

7 Morata

All. Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 35 Raveyre, 2 Calabria, 46 Gabbia, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 4 Bennacer, 8 Loftus-Cheek, 18 Zeroli, 55 Vos, 90 Abraham, 73 Camarda, 9 Jovic, 70 Traore, 10 Leao.

Indisponibili: Chukwueze, Okafor e Florenzi

Diffidati: nessuno (clicca qui per leggere come funzionano le diffide in Supercoppa)

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Musah/Bennacer

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: lunedì 6 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: SOZZA

Assistenti: CARBONE – TEGONI

IV uomo: FABBRI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

AA RIS.: PERROTTI