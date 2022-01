Problemi cardiaci per Aubameyang e Lemina: "Coppa d'Africa finita, saranno curati dai club"

Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina erano risultati positivi al coronavirus prima della gara d'esordio del Gabon in Coppa d'Africa e successivamente sono stati fermati per alcuni problemi cardiaci riscontati nelle visite successive alla loro guarigione. I due giocatori lasceranno il ritiro della Nazionale e torneranno nei loro club di appartenenza, rispettivamente Arsenal e Nizza, come ha annunciato il CT Patrice Neveu: "Data la preoccupazione, d'accordo con il medico federale, il presidente e i due giocatori, abbiamo preso la saggia decisione di rimandarli nei loro club in modo che possano farsi curare", ha detto in conferenza stampa.