Pruzzo: "50 milioni per Zaniolo? Io lo terrei alla Roma, non rischierei"

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, si è così espresso a Il Messaggero sul mercato dei giallorossi: "Per migliorare la Roma servono due centrocampisti e un attaccante. Bisogna vedere cosa vorranno fare di Zaniolo. Io lo terrei, anche se si dovesse presentare qualcuno con 50 milioni in mano. Non rischierei. Ha ancora due anni di contratto e se lo rilanci puoi venderlo nel 2023 anche a 50/70. Prima, però, va trovata un’intesa sul contratto che ormai dura da tempo. Magari i due gol in campionato possono diventare 12, la Roma rivaluta il giocatore e può giocare nel sistema di Mourinho o anche in un 4-3-3 o 4-2-3-1".