Pruzzo: "Giampaolo sbagliato per il Milan. Piatek? Va sfruttato meglio"

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della crisi del Milan: "L'anno scorso è stato sottovalutato il lavoro di Gattuso, che era riuscito a tirare fuori il massimo da una squadra che è praticamente quella dell'anno scorso, ad eccezione di pochi elementi. Ora si è puntato su un tecnico che teoricamente poteva essere giusto, ma in pratica non lo è. Questo mi sembra un dato di fatto inconfutabile. Il Milan è senza identità, ed è in crisi e non so manco se ne uscirà. Giocatori funzionali al modulo di Giampaolo non presi? Sì, però, se ti accorgi che un sistema non funziona, si può anche cambiare modulo e permettere ai calciatori di esprimersi al meglio. E' la squadra che tira meno in porta del campionato, ci sono dei record negativi clamorosi. Speriamo che ne possa uscire. Crisi di Piatek? L'anno scorso era un po' esagerato, quest'anno è il nulla. Credo sia una via di mezzo. E' un giocatore con della qualità tecniche non eccezionali, è un giocatore di forza che deve essere sfruttato per le sue caratteristiche. Anche lui si trova coinvolto e non riesce a venirne fuori. Giampaolo o Andreazzoli esonerato dopo Genoa-Milan? Speriamo di no. Speriamo in due feriti e che possano tirare avanti un altro po'.