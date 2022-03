Psg, Al-Khelaifi perde la testa, le urla: "Vi ammazzo"

MilanNews.it

La sfuriata di Nasser al-Khelaifi dopo la sconfitta di Madrid potrebbe costare cara al presidente del PSG. L'ingresso di Al-Khelaifi nella zona riservata alle squadre, infatti, sarebbe stata ripresa dalle telecamere della tv ufficiale del Real Madrid, che in quei momenti stava registrando per la docuserie Inside Madrid. A quel punto, forse per non aver compreso il motivo della registrazione, il numero uno dei francesi avrebbe urlato, secondo quanto riferito da El Larguero, "vi ammazzo" all'indirizzo della tv televisiva impegnata nelle riprese. Il ds transalpino Leonardo avrebbe poi chiesto le immagini al dipendente del Real Madrid che le stava riprendendo col suo telefonino.