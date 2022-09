PSG, Campos pensa ai rinnovi di Messi e Sergio Ramos: entrambi sono in scadenza a giugno 2023

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riportato da L’Équipe, il PSG starebbe pensando di rinnovare i contratti di Lionel Messi e Sergio Ramos, entrambi in scadenza a giugno 2023. Luis Campos, DS del club parigino, non è contrario all'idea di prolungare gli accordi con i due calciatori, ma solo ad una condizione, ovvero che il livello delle loro prestazioni non cali. Più semplici invece le situazioni di Marquinhos e Marco Verratti, in scadenza nel 2024. I due avevano già trattato un'estensione con la precedente dirigenza, con il brasiliano che era addirittura molto vicino alla firma fino al 2027.