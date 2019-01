PSG, colpo di scena Rabiot: il Bayern disposto a prenderlo subito

L'affaire Rabiot sta subendo un colpo di scena. Il centrocampista, classe 1995, lascerà in estate il Paris Saint-Germain e da tempo l'accordo col Barcellona sembrava cosa fatta. A sorpresa in queste ore c'è da registrare l'inserimento del Bayern che ha contattato la dirigenza del PSG per acquistare il giocatore già a gennaio, evitando ai francesi di perdere il proprio talento a zero. Il Barça dal canto suo non è disposto ad avviare un'asta e le sue condizioni sono chiare: Rabiot a giugnoe ingaggio garantito al giocatore di 10 milioni netti a stagione.