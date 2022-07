Psg, il Fair Play Finanziario blocca il mercato: troppe spese e budget limitato

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Perché il Paris Saint-Germain sta facendo più fatica del solito a chiudere alcune operazioni? La trattativa con l'Inter per Milan Skriniar e quella con il Lilla per Renato Sanches, per esempio, hanno subito rallentamenti improvvisi; come spiega L'Equipe, la "colpa" sarebbe da attribuire al nuovo FPF della UEFA, che limiterebbe molto il raggio d'azione di Luis Campos, a cui la società ha consegnato un budget di 80 milioni per il mercato. Così, tra stipendi faraonici e acquisti già effettuati (Vitinha, Ekitike, Mukiele e il riscatto di Nuno Mendes), i capitolini si trovano ora a fare i conti con una ristrettezza quasi sconosciuta.

IL NUOVO FPF - Da questa estate inizia un nuovo ciclo triennale di studi e verifiche dei conti per tutti i club europei. Nessuno può superare i 60 milioni di euro di perdite nel periodo sopra indicato e i regolamenti stabiliscono inoltre che la spesa per gli stipendi le commissioni degli agenti non deve superare il 70% delle entrate del club. Un vincolo, quest'ultimo, che spiega bene le difficoltà nel definire alcune trattative.