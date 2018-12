PSG, striscione dei tifosi a Rabiot: "Non abbiamo bisogno di te"

"Rabiot non abbiamo bisogno di te". Con uno striscione polemico i tifosi del PSG, in occasione della gara di Coppa di Lega francese contro l'Orleans, hanno replicato ieri sera alle voci di mercato secondo cui il centrocampista avrebbe già trovato un accordo con il Barcellona. La squadra di Tuchel ha battuto per 2-1 l'Orleans, formazione che milita in Ligue 2, grazie ai gol di Cavani (41') e Diaby (81').