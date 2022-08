PSG, un anno fa veniva ufficializzato l'acquisto di Messi

MilanNews.it

Esattamente un anno fa, l 10 agosto 2021, il PSG ufficializzava l’acquisto a parametro zero di Lionel Messi. La ‘Pulce’ argentina firmò un contratto fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. Scelse di indossare la maglia numero 30, la stessa che aveva nei primi anni al Barcellona, concessagli in deroga dalla FFF su richiesta del club parigino. Si chiuse un’era, quella di Messi con il Barcellona, fatta di tanti successi sia a livello di squadra che personali. Messi con il Barcellona ha collezionato 778 presenze e 672 gol in 17 stagioni in prima squadra.