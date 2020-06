Pugno duro di Gravina sui contratti fino al 31 agosto: sanzionato chi non si attiene

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui contratti e sul futuro dei giocatori in scadenza e non. E' pronta la norma che porterà ad allungare i contratti fino al 31 agosto, sarà esposta in Consiglio Federale e in caso d'intesa di massima sarà firmata. Non porterà all'allungamento di tutti i singoli accordi ma sarà indicazione stringente: i club non potranno più portar via il 30 giugno un giocatore prestato a un avversario, pena una sanzione. Il problema resta solo coi giocatori stranieri, non ci saranno aumenti per questa stagione (che sarà considerata di 14 mesi) o decurtazioni per la prossima (che sarà considerata di 10).