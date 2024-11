Pulisic a Milan Tv: "Abbiamo bisogno di punti in Serie A. Difficile giocare contro queste squadre"

Tutto pronto alla Unipol Domus Arena per la sfida tra Cagliari e Milan, dodicesimo turno del campionato di Serie A e ultima giornata prima della sosta nazionali finale di questo 2024. I rossoneri vogliono dare continuità alla splendida vittoria in Champions League contro il Real Madrid e iniziare a mettere fieno in cascina anche in campionato. Queste le parole di Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, negli studi di Milan TV nel pre partita.

Sulla consapevolezza dopo Madrid: "Si abbiamo tanta fiducia dopo Madrid ma la partita più importante è oggi, abbiamo bisogno di punti in Serie A"

Su come il Milan ha preparato la partita: "Abbiamo preparato bene la partita, è difficile giocare contro queste squadre in Italia, che giocano uomo su uomo: dobbiamo trovare spazio e muovere la palla. Non è facile"