Pulisic a segno con gli States: la sua pagella nella gara contro il Brasile

Christian Pulisic continua nella sua stagione positiva anche in nazionale, anche nel mese di giugno. Con la maglia degli Stati Uniti il calciatore ha sempre brillato, anche nei momenti meno belli della sua carriera, ma il gol messo a segno questa notte contro il Brasile è un altro fermo immagine della sua stagione, sia per la bellezza del gol sia per il prestigio dell'avversario a cui è stato segnato. Un calcio di punizione battuto forte sul palo del portiere che non ha lasciato scampo ad Allisson. Rete che è valsa l'1-1 finale.

Questa la pagella di Christian Pulisic secondo Espn.com dopo la partita con il Brasile: "Il merito è tutto suo. Il calcio di punizione da distanza ravvicinata è stato un vero e proprio colpo di fulmine, e il giocatore del Milan ha trovato continuamente il modo di dare fastidio ai brasiliani".