Pulisic: "Al Chelsea tutto estremamente difficile. Al Milan sento la fiducia del club in molti modi”

Christian Pulisic, in concomitanza con l'uscita del primo episodio del documentario sulla sua vita prodotta da CBS Sports e trasmessa su Paramount+, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic.

Quanto è fondamentale la fiducia per farti rendere al massimo?

"Può dipendere molto dall'ambiente, dalla forma, dalla fiducia degli allenatori, del club, da come ci si sente. Non voglio dire che sia più facile ora che al Chelsea, ma c'è stato un periodo in Inghilterra in cui mi sentivo veramente al top e giocavo alla grande. Quella fiducia e quella mentalità del giocare senza paura erano facili da avere. Ma c'è stato anche un periodo in cui è stato estremamente difficile, perché non giocavo. Sentivo la pressione di dover fare di più quando scendevo in campo, in qualche modo. Ora, invece, mi trovo in una posizione mentale molto buona, in cui mi sento abbastanza sicuro. Sento la fiducia del club in molti modi”.