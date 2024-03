Pulisic, altro che pausa! L'americano ha giocato 222 minuti in tre giorni

In quest'ultima pausa per le nazionali della stagione, per Christian Pulisic di "pausa" c'è stato davvero ben poco. La nazionale degli Stati Uniti in questi giorni si è giocata le final four della Concacaf Nations League che, nella notte italiana, hanno vinto per la terza volta consecutiva su tre edizioni disputate. A farne le spese è stato il Messico, rivale di sempre, che è stato sconfitto per 2-0 grazie alle reti di Adams e Reyna. Nel secondo gol c'è stato anche lo zampino di Pulisic stesso che poi, da capitano, ha alzato il trofeo nel cielo di Arlington, Texas. Un traguardo importante ma che ha richiesto un grande dispendio di energie fisiche.

Come detto per Pulisic non è stata una vacanza. Nelle due partite, semifinale e finale, l'americano rossonero ha collezionato 222 minuti di gioco su 225 disponibili (recuperi inclusi). Per superare la Jamaica in semifinale, infatti, gli States hanno avuto bisogno dei tempi supplementari giovedì sera e in quella partita Pulisic è stato in campo dal primo all'ultimo minuto. Nella notte invece il numero 11 rossonero è stato sì sostituito ma solamente al 93esimo minuto, quando mancavano solamente tre minuti di recupero al triplice fischio della finalissima. Sarà dunque importante il lavoro di recupero a Milanello nei prossimi giorni.