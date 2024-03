Pulisic alza al cielo la Concacaf Nations League: guarda il video

vedi letture

Grande traguardo per gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah che, nella nottata italiana, hanno vinto la Concacaf Nations League superando in finale gli eterni rivali del Messico con il risultato di 2-0. Si tratta della terza vittoria consecutiva in tre edizioni della competizione, un dominio importante a livello continentale per la nazionale a stelle e strisce che si sta preparando, proprio insieme ai messicani e al Canada, a ospitare i prossimi Mondiali di calcio nel 2026. La partita si giocava all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, ed è stata senza storia. Il risultato finale è di 2-0, in virtù delle reti di Tyler Adams e di Giovanni Reyna, poi premiato come Mvp delle final four del torneo.

Entrambi i rossoneri sono stati in campo. Dopo aver giocato 120 minuti nella semifinale contro la Giamaica, Pulisic ha giocato praticamente tutta la partita anche ieri: l'11 rossonero, partito titolare, è stato sostituito al 93°, nel recupero della sfida, a tre minuti dal termine. Musah è entrato a gara in corso: il centrocampista ha rilevato Reyna al 79° e ha disputato, compresi i sei minuti di recupero, 17 minuti in campo decisivi per portare a casa il risultato. Pulisic, da capitano, ha avuto l'onore anche di alzare il trofeo: la pagina social della nazionale statunitense ha pubblicato il video.