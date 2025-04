Pulisic da urlo! Dopo il gol al Venezia l'americano eguaglia Lookman e Lautaro Martinez

Dopo il grande derby contro l’Inter, il Milan vince anche in campionato e lo fa battendo per 2-0 il Venezia grazie alle reti di Pulisic e del Bebote Santi Gimenez, tornato al gol dopo due mesi di digiuno. I rossoneri di Conceiçao non giocano una gara spettacolare, ma riescono a gestire bene il vantaggio maturato nel primo tempo, soffrendo un po’ nella ripresa prima della rete definitiva di Gimenez nel recupero di gara.

Pulisic top player: che rendimento per l'americano!

Infatti, l'esterno rossonero è soltanto uno dei tre giocatori della Serie A ad avere preso parte ad almeno 50 gol (31 reti e 19 assist) nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (50) e Lautaro Martínez (54).

IL TABELLINO

VENEZIA-MILAN 0-2

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne (19'st Marcandalli), Idzes, Candé; Zerbin, Busio (19'st Kike Pérez), Nicolussi Caviglia, Conde (22'st Oristanio), Haps (35'st Zampano); Fila (19'st Gytkjær), Yeboah. A disp.: Grandi, Joronen, Stanković; Carboni, Šverko; Bjarkason, Doumbia, Duncan; Ladisa, Marić. All.: Di Francesco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez (25'st Walker), Fofana (42'st Terracciano), Reijnders, Hernández; Pulisic (42'st João Félix), Abraham (19'st Gimenez), Leão (25'st Loftus-Cheek). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Thiaw; Bondo, Musah; Chukwueze, Jović, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Gol: 5' Pulisic (M), 51'st Gimenez (M).

Ammonito: 10'st Candé (V).