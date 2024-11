Pulisic e la stima per Pochettino: "Bisogna fare una buona impressione con lui, ha allenato i migliori del mondo"

Terza partita di Mauricio Pochettino alla guida della Nazionale di calcio degli Stati Uniti e prima vittoria in gare ufficiale: è bastato un gol di Pepi, su assist del rossonero Christian Pulisic, per sconfiggere in trasferta la Jamaica nell'andata della CONCACAF Nations League. Nel pre-gara, in conferenza stampa, il campione del Milan aveva parlato dei cambiamenti che il nuovo allenatore ha portato nell'ambiente statunitense dopo la separazione da Gregg Berhalter.

Le parole di Christian Pulisic su Mauricio Pochettino: "È stato un buon tipo di reset per tutti, e penso che abbia creato un ambiente in cui tutti sono un po' più attenti, soprattutto durante le sessioni di allenamento. Penso che tutti siano molto più concentrati. Ovviamente vuoi fare una buona prima impressione, vuoi impressionare questi allenatori. Hanno chiaramente allenato alcuni dei migliori giocatori al mondo".

La prima vittoria ufficiale di Mauricio Pochettino con gli Stati Uniti

Pulisic e compagni nella notte hanno sbancato l'Independence Park di Kingston, battendo la Giamaica grazie alla rete di Pepi (PSV) al 5' e ipotecando le semifinali della CONCACAF Nations League. Ha vinto in trasferta anche Panama, che è passato in Costa Rica grazie al rigore di Fajardo al 66'.

In campo 4 "italiani", tutti negli USA:

Musah (Milan) titolare e in campo per 87'

McKennie (Juventus) titolare e in campo per 72'

Pulisic (Milan) titolare e in campo per 90'

Busio (Venezia) in campo dal 72'