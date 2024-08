Pulisic e Musah potrebbero avere un ct d'eccellenza: gli USA si affideranno a Pochettino

Come riportato dal The Athletic, Mauricio Pochettino torna ad allenare: sarà il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti. Pochettino era emerso negli scorsi giorni come il candidato più probabile per la successione di Gregg Berhalter, esonerato dopo la pessima Copa America disputata in casa, e alla fine la fumata bianca è arrivata.

Nonostante le sue recenti esperienze in panchina non siano state molto soddisfacenti e nonostante pochi mesi fa abbia messo fine a un periodo complicato al Chelsea, Pochettino continua ad avere dunque una reputazione più che notevole sia a livello nazionale sia internazionale. Da allenatore ha raggiunto una finale di UEFA Champions League (2018-2019) con il Tottenham e ha vinto un campionato francese (2021-2022), una Coppa di Francia (2020-2021) e una Supercoppa francese (2020) con il Paris Saint-Germain.

Gli americani in Italia:

Oltre a varie proprietà, ci sono ormai diversi calciatori statunitensi nel massimo campionato italiano: Weston McKennie della Juventus è certamente il più noto, ma dopo di lui sono arrivati tanti connazionali. Gianluca Busio e Tanner Tessmann del Venezia ad esempio, con l'ex Philadelphia Union che è certamente il più chiacchierato in ottica mercato. Nella Juve gioca dall'estate scorsa anche Timothy Weah, figlio d’arte, mentre nel Milan sono arrivati la scorsa estate Christian Pulisic e Yunus Musah.