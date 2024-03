Pulisic e Musah si giocano la finale di Nations League nella notte tra domenica e lunedì

vedi letture

Gli Stati Uniti dei rossoneri Christian Pulisic e Yunus Musah, nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 02.15 italiane, scenderanno in campo per la finalissima di Concacaf Nations League contro gli eterni rivali del Messico. La squadra ha stelle e strisce, che ha vinto entrambe le edizioni precedenti, vuole fare l'en plein con la terza. La semifinale contro la Jamaica è stata più dura del previsto: gli americani hanno acciuffato i caraibici all'ultimissima occasione dei tempi regolamentari per poi dilagare nei supplementari. Pulisic ha giocato 120 minuti mentre Musah, partito titolare, è stato sosituito al minuto 63. La partita si giocherà all'AT&T Stadium di Arlington, Texas.

La pagella di Christian Pulisic dopo la semifinale contro la Jamaica (NBC Sports): "Ha continuato a spingere in una giornata negativa. Quando era più giovane, l'occasione fallita su un break di Folarin Balogun avrebbe potuto mangiarlo vivo e togliergli la possibilità di giocare. Pulisic se l'è scrollata di dosso e ha continuato a guidare il gioco, anche se il successo era difficile da ottenere. Un uomo davvero sicuro di sé. Ha calciato l'angolo il gol del pareggio a tempo scaduto."

La pagella di Yunus Musah dopo la semifinale contro la Jamaica (NBC Sports): "Progressione di palla di altissimo livello in uscita dalla propria area, ha vinto 7 duelli su 10 ed è stato molto bravo in fase difensiva nonostante le restrizioni alimentari del Ramadan".