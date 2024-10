Pulisic fa l'assist a Musah e scherza: "Mi ha osservato. Ha imparato un paio di cose"

Nella notte italiana gli Stati Uniti hanno sconfitto Panama per 2-0 nell'amichevole che sanciva l'inizio dell'era Mauricio Pochettino sulla panchina statunitense. Gara segnata dalla grande prova dei milanisti Pulisic e Musah, entrambi partiti titolari e protagonisti del primo gol della partita in apertura di secondo tempo. Christian ha combinato con un compagno sulla sinistra e poi ha crossato forte in mezzo dove si è avventato prima di tutti Yunus che con il piattone ha segnato il suo primo gol in maglia americana.

Alla fine della sfida Pulisic ha commentato ai microfoni di ESPN, scherzando: "“Gli ho detto che era l'istinto del gol. Mi ha osservato. Ha imparato un paio di cose. Ma onestamente, quel momento... è fantastico vederlo”.

The first goal of the Mauricio Pochettino era belongs to Yunus Musah!



His first for the #USMNT!! pic.twitter.com/bMd6ANOJhf