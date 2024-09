Pulisic il migliore in Serie A fino a questo momento. Due dati lo confermano

vedi letture

Ed anche venerdì sera Christian Pulisic ha timbrato il cartellino col gol del definitivo 3 a 0 a favore del Milan contro il Lecce. Lo statunitense ha iniziato questo campionato, ma in generale la stagione, con il piede giusto, affermandosi come uno dei migliori in Serie A, se non addirittura il migliore.

Ci sono infatti due dati che incoronano il capitano della Nazionale americana. Il primo riguarda il fatto che Pulisic è il giocatore che ha contribuito a più gol in questa Serie A: sei, 4 reti (vs Parma, vs Venezia, vs Inter, vs Lecce) e due assist. Il secondo, invece, è che a sorpresa l'11 rossonero è il capocannoniere della Serie A insieme a Marcus Thuram dell'Inter e Mateo Retegui dell'Atalanta.