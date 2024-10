Pulisic: "Il Milan lo sto davvero apprezzando. I tifosi, lo stadio, dovreste venirci a San Siro. Non ho mai visto qualcosa del genere"

Intervenuto al canale Youtube “Bob Does Sports”, Christian Pulisic ha parlato così dell'Italia e del Milan: "Sono molto innamorato dell’Italia, mi ha cambiato la carriera. La stessa cosa il mio club, il Milan, lo sto davvero apprezzando. I tifosi, lo stadio, dovreste venirci a San Siro. Non ho mai visto qualcosa del genere. Un bel posto dove stare? Vivo vicino al lago di Como, Milano… Ogni posto lì vicino. Ed è vicino a tutto”.

Gearing up for the battle ahead #SempreMilan