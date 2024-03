Pulisic: "Mi sento bene e sento fiducia. E così gioco al meglio..."

Mancano ancora diverse partite alla fine della stagione, ma Christian Pulisic ha già battuto il suo record di gol in un'unica annata (ora è quota 12 gol in tutte le competizioni). Questo il suo pensiero sulla sua stagione ai microfoni di Fox Sports: "Non direi che c'è stato un grande cambiamento, o qualcosa di particolare che ho fatto. Sicuramente mi sono preso cura del mio corpo. Ma è stato bello avere l'opportunità di giocare con continuità. Il tuo corpo si abitua, il che è stato davvero utile.

Quando sei costantemente dentro e fuori dalla formazione può essere difficile. Il tuo corpo non è preparato per un impiego costante, quindi quando entri e offri una prestazione ad alta intensità, può sicuramente essere un problema. Ma in questa stagione mi sento bene e sento fiducia. Ed è allora che gioco al meglio".