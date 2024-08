Pulisic non convocato per il Monza: botta alla caviglia. Il Torino non è a rischio

L'anno scorso Christian Pulisic segnò il suo primo gol, non ufficiale, con la maglia del Milan nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, vinta dai rossoneri ai rigori all'U-Power Stadium di Monza, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Quest'anno l'americano sarà il grande assente: nonostante un buon precampionato negli Stati Uniti, il numero 11 rossonero salterà l'ultimo test amichevole in programma questa sera a San Siro alle ore 21 per una botta alla caviglia.

La notizia viene riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport che, allo stesso tempo, annuncia che il giocatore non è a rischio per la prima gara di campionato che si disputerà sempre a San Siro il prossimo sabato 17 agosto contro il Torino, ore 20.45. L'esclusione dalla gara di oggi dunque è da leggere solamente a scopo precauzionale, proprio in vista del debutto ufficiale in campionato tra quattro giorni.