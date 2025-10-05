Pulisic sbaglia il rigore, DAZN racconta dialogo Allegri-Landucci: "Glielo avevo detto di non tirare di piatto"
MilanNews.it
Al minuto 53 di Juventus-Milan Christian Pulisic ha fallito il calcio di rigore guadagnato da Gimenez tirandolo sopra la traversa, alla sinistra di Di Gregorio.
Il bordocampista di DAZN racconta il dialogo tra Allegri e Landucci, con l'allenatore rossonero che non ha visto il penalty e ha chiesto al suo secondo se il portiere glielo avesse parato.
Alla risposta negativa ricevuta ha chiesto subito se avesse tirato di piatto, aggiungendo: "Glielo avevo detto di non tirare di piatto".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
