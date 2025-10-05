Pulisic sbaglia il rigore, DAZN racconta dialogo Allegri-Landucci: "Glielo avevo detto di non tirare di piatto"

Al minuto 53 di Juventus-Milan Christian Pulisic ha fallito il calcio di rigore guadagnato da Gimenez tirandolo sopra la traversa, alla sinistra di Di Gregorio.

Il bordocampista di DAZN racconta il dialogo tra Allegri e Landucci, con l'allenatore rossonero che non ha visto il penalty e ha chiesto al suo secondo se il portiere glielo avesse parato.

Alla risposta negativa ricevuta ha chiesto subito se avesse tirato di piatto, aggiungendo: "Glielo avevo detto di non tirare di piatto".