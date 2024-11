Pulisic spiega ai suoi quanto sia importante per gli Usa battere la Giamaica

vedi letture

Gli Stati Uniti si preparano ad affrontare la Giamaica nei quarti di finale della Concacaf Nations League. Prima della partenza per Kingston, Christian Pulisic ha parlato in conferenza stampa, riconoscendo il miglioramento calcistico che la Giamaica ha avuto negli ultimi anni e in particolare dalla sua ultima partita a Kingston.

Per il calciatore del Milan sarà complicato vincere contro la squadra caraibica: "Ho giocato alcune volte in passato contro la Giamaica e sarà un ambiente difficile da affrontare. A questo dobbiamo aggiungere che hanno una squadra con buoni calciatori, una squadra che è migliorata molto negli ultimi anni. Dobbiamo essere pronti perché sarà una bella sfida".

L'obiettivo principale è ovviamente battere la Giamaica e qualificarsi alle final four della Nations League, cosa che in futuro aiuterà la squadra a costruire l'identità che Mauricio Pochettino intende darle in vista dei Mondiali del 2026: "Penso che l'obiettivo principale in questo momento sia battere la Giamaica, è l'unica cosa che abbiamo in mente per ora. Dobbiamo andare passo dopo passo, abbiamo bisogno di una grande prestazione. Solo così possiamo costruire le basi per ciò che verrà e crescere come squadra, creando quella che sarà la nostra identità e cercando di vincere quante più partite possibili".