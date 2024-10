Pulisic tra gol e assist: l'americano a caccia della quinta rete di fila in Serie A

Dopo la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan di Fonseca torna finalmente in campo questa sera alle 18.00 contro l'Udinese. Per i rossoneri, quello di quest'oggi sarà un test molto importante per archiviare le due sconfitte di fila accadute tra Leverkusen e Fiorentina. Una vittoria che darebbe una nuova scossa a un ambiente, quello milanista sempre in cerca di continui stimoli e risposte. Di seguito, un particolare e breve focus su Christian Pulisic, sempre più leader tecnico del Milan.

Infatti, per la prima volta in carriera Christian Pulisic è andato a segno in quattro match consecutivi nei maggiori cinque campionati europei. Solo cinque calciatori del Milan hanno trovato la rete in cinque gare consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic (due volte), Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko (due volte) e George Weah.

Tra gol e assist, nessun giocatore ha portato più punti alla propria squadra (sei, al pari di Marcus Thuram) di Florian Thauvin (tre reti e un assist) in questo campionato. In più, soltanto Rafael Leão (16) vanta più dribbling riusciti di Thauvin (13) in questa stagione di Serie A, a quota 13 ci sono anche Reda Belahyane e Dodô.