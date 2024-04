QS: "Milan, la Juve per rialzarsi. E Pioli punzecchia Simone Inzaghi"

"Milan, la Juve per rialzarsi. E Pioli punzecchia Simone Inzaghi" scrive il Quotidiano Sportivo in apertura. Oggi alle 18 la sfida per il secondo posto tra la Juventus e il Milan, con Massimiliano Allegri e Stefano Pioli che potrebbero salutare al termine della stagione. Occasione importante per entrambi i club: i rossoneri potrebbero chiudere i giochi per il secondo posto, i bianconeri potrebbero invece riaprirli.

Intanto Pioli alla vigilia ha pungolato Inzaghi dopo i derby persi: "Abbiamo dato tutto sì, ma non siamo sempre riusciti a mettere in campo la nostra forza. L'Inter è quattro anni che è la più forte del campionato, ma ha vinto solo due scudetti".