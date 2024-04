Qual è la miglior "Cover of the Month" di marzo? Il Milan svela le candidature

Ufficialmente entrati nel mese di aprile, come consuetudine il Milan ha presentato le nomination per il "Cover of the Month", format dove altro non viene fatto che essere premiato il miglior intervento difensivo del mese.

In un post pubblicato sui propri canali social, Instagram in questo caso, l'account ufficiale del club rossonero ha presentato i candidati offrendo la possibilità ai tifosi di ammirare nuovamente le gesta dei diretti interessati così da "facilitare" la votazione. A differenza del mese scorso a prendersi la scena questa volta sono i portieri, con la doppia nomination di Mike Maignan e la seconda consecutivo dopo quella di febbraio per l'estremo difensore della Primavera di Ignazio Abate Reveyre. Presente anche Simon Kjaer, premiato per un intervento in scivolata decisivo durante l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga.