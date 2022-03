Quali le percentuali Scudetto? Spalletti: "Vista la classifica un po' più alte quelle di Milan e Inter"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quali sono le sue percentuali Scudetto? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia del match contro l'Udinese - gara valida per la 30esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Il Milan che è davanti o l'Inter che ha da giocare una gara in più sono squadre che hanno una maggiore percentuale. Se però poi andiamo a vedere le percentuali basate su quello che può essere il valore di queste quattro squadre, dico il 25% ciascuno. Poi se si mette dentro la classifica è chiaro che chi è davanti ha qualche punto percentuale in più".