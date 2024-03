Qualificazione Europei Femminili 2025, sorteggiati i gironi: Italia con Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia

Sono stati sorteggiati a Nyon i gironi di qualificazione al prossimo Europeo Femminile in programma nel 2025 in Svizzera: è stato inaugurato il nuovo format, che di fatto collega la Nations League alle qualificazioni europee (le nazionali sono state divise in tre leghe - Lega A e B a 16 squadre, Lega C a 19 squadre - in base al piazzamento conseguito nella prima edizione della competizione UEFA e sono stati formati dei gironi da quattro o tre squadre). L'Italia è stata inserita nel Girone 1 con Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia. Le nuove qualificazioni si disputeranno da aprile a dicembre 2024 e decreteranno le 15 squadre che parteciperanno al Campionato Europeo che si disputerà in Svizzera (già qualificata come Paese ospitante). Le prime due classificate di ogni raggruppamento della Lega A otterranno il pass per la fase finale del torneo, gli altri sette posti verranno invece decisi da due turni di spareggi che si svolgeranno a ottobre e a novembre/dicembre.

Di seguito tutti i gruppi delle tre leghe:

Lega A

Gruppo 1

Paesi Bassi

Italia

Norvegia

Finlandia

Gruppo 2

Spagna

Danimarca

Belgio

Repubblica Ceca

Gruppo 3

Francia

Inghilterra

Svezia

Irlanda

Gruppo 4

Germania

Austria

Islanda

Polonia

Lega B

Gruppo 1

Svizzera

Ungheria

Turchia

Azerbaigian

Gruppo 2

Scozia

Serbia

Slovacchia

Israele

Gruppo 3

Portogallo

Bosnia-Erzegovina

Irlanda del Nord

Malta

Gruppo 4

Galles

Croazia

Ucraina

Kosovo

Lega C

Gruppo 1

Bielorussia

Lituania

Cipro

Georgia

Gruppo 2

Slovenia

Lettonia

Macedonia del Nord

Moldova

Gruppo 3

Grecia

Montenegro

Andorra

Isole Far Oer

Gruppo 4

Romania

Bulgaria

Kazakistan

Armenia

Gruppo 5

Albania

Estonia

Lussemburgo