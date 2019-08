Qualificazioni Euro 2021, Israele-Italia 2-3: in gol Giacinti

L'Italia Femminile, impegnata ieri nelle qualificazioni ad Euro 2021 contro Israele, ha prevalso per 3-2 in trasferta, grazie alle reti di Girelli, Bartoli e della centravanti rossonera Valentina Giacinti, titolare ed autrice del momentaneo 3-1 al 71', oltre che dell'assist per l'1-1 di Girelli. In campo, oltre a Giacinti, anche un'altra calciatrice rossonera: Valentina Bergamaschi, schierata dal primo minuto dal coach Bartolini. Sono rimaste in panchina Fusetti e Tucceri.