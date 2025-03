Qualificazioni europee U17, i convocati azzurri per il secondo turno della Lega A: ci sono anche i rossoneri Longoni e Comotto

Archiviato lo stage di Novarello , la Nazionale Under 17 è pronta a difendere il titolo continentale, conquistato nella passata stagione a Cipro ( Italia-Portogallo 3-0 , 5 giugno), nel secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee, in programma dal 19 al 25 marzo in Croazia.

Gli Azzurrini esordiranno nel Gruppo A1 mercoledì 19 marzo (ore 15.30) contro la Slovacchia allo 'Sveti Josip Radnik' di Sesvete, prima di affrontare l'Ucraina e i padroni di casa croati, rispettivamente sabato 22 (ore 12) e martedì 25 marzo (ore 15.30) all'NK Lučko di Lučko.

Il tecnico Massimiliano Favo ha diramato l'elenco dei 20 calciatori convocati, tutti nati nel 2008, tranne i classe 2009 Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale:

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Andrea Maran (Modena);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Mattia Ridolfi (Cesena);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Pescara), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Giuseppe Forte (Sampdoria), Samuele Inácio (Borussia Dortmund).

Staff - Tecnico: Massimiliano Favo; Capo Delegazione: Filippo Corti; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Analista della partita: Andrea Loiacono; Medici: Alessio Rossato e Andrea Serdoz; Fisioterapisti: Enrico Matera e Giorgio Giannini; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Tutor scolastico: Stefano Presciutti; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Massimo Petracchini.

Campionato Europeo Under 17 UEFA | Lega A | Gruppo A1

Prima giornata (mercoledì 19 marzo)

Ore 12: Ucraina-Croazia, Stadio ' Branko Čavlović-Čavlek' di Karlovac

Ore 15.30: Italia-Slovacchia, Stadio 'Sveti Josip Radnik' di Sesvete

Seconda giornata (sabato 22 marzo)

Ore 12: Italia-Ucraina, Stadio NK Lučko di Lučko

Ore 15.30: Croazia-Slovacchia, Stadio 'Branko Čavlović-Čavlek' di Karlovac

Terza giornata (martedì 25 marzo)

Ore 15.30: Croazia-Italia, Stadio NK Lučko di Lučko

Ore 15.30: Slovacchia-Ucraina, Stadio 'Sveti Josip Radnik' di Sesvete

Le sette vincitrici dei gironi della Lega A raggiungeranno l'Albania, paese ospitante e attualmente inserito nel Gruppo B6 della Lega B insieme ad Azerbaigian e Galles, alla fase finale dell'Europeo, in programma dal 19 maggio al 1° giugno, il cui sorteggio si svolgerà il 31 marzo a Tirana.

Inoltre, le sette squadre partecipanti all'atto conclusivo del torneo continentale, insieme alle quattro migliori seconde del secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee, si qualificheranno al Mondiale Under 17, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar, che ospiterà le prossime cinque edizioni dal 2025 al 2029.

Infine, le sette ultime classificate dei gironi della Lega A retrocederanno nella Lega B del primo turno di qualificazione all'Europeo Under 19, previsto nel 2026.