Qualificazioni mondiali, Italia-Irlanda del Nord: Donnarumma titolare

Questa sera l'Italia di Roberto Mancini tornerà in campo e lo farà contro l'Irlanda del Nord, nella prima gara valevole per le qualificazioni mondiali a Qatar 2022. La sfida, in programma alle 20.45 a Parma, vedrà un solo rossonero in campo ovvero il titolarissimo Donnarumma che difenderà i pali della selezione tricolore. Di seguito la formazione ufficiale: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.