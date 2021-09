Qualificazioni Qatar2022, altro pareggio per l'Italia: in Svizzera finisce 0-0

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Bulgaria, arriva il secondo pareggio consecutivo per la Nazionale Italiana nel girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar2022. In Svizzera, contro gli uomini di Yakin, finisce 0-0: tante occasioni per gli Azzurri, tra cui il rigore calciato da Jorginho, ma tutte fallite. La qualificazione ai Mondiali, con molta proabilità, si giocherà l'11 novembre all'Olimpico di Roma nella sfida-spareggio tra gli italiani e gli svizzeri. Nessun minuto per i rossoneri Calabria (panchina) e Florenzi (tribuna).