Quando l'esordio di Bondo? Sicuramente non a Empoli

Tutti i nuovi acquisti della campagna invernale del Milan hanno avuto modo di esordire già con la nuova maglia. Tutti meno uno: a causa di un infortunio patito con il Monza, il centrocampista Warren Bondo ancora non ha potuto esordire con il rossonero addosso. E dovrà aspettare ancora un po'. Il mediano, infatti, sicuramente non sarà a disposizione per la trasferta di Empoli e dovrebbe tornare nella settimana successiva. Difficile che ci sia contro il Feyenoord, anche per una ragione legata alle liste. La prima, dunque, potrebbe essere tra una decina di giorni a San Siro contro il Verona.

Così Bondo a Mediaset sul suo stato di salute e i tempi di rientro: ""Ho avuto un piccolo infortunio due settimane fa, vediamo con il dottore se posso giocare la settimana prossima"