Quando torna Bennacer? Parla l'agente: "Siamo vicini, ci siamo"

Lunga intervista a Enzo Raiola in esclusiva con Radio Sportiva per parlare di molti temi tra cui le condizioni di Gianluigi Donnarumma dopo il brutto ko patito nella gara contro il Monaco. "Ero presente alla partita, era a Monaco dove risiedo. E' stato un brutto colpo vederlo in diretta. I monitor dello stadio hanno inquadrato subito il colpo in faccia, si è subito pensato a qualcosa di peggio. Fortunatamente dai controlli fatti in questi giorni e anche oggi, è andata bene… Anche l'umore di Gianluigi, la paura è stata tanta, il fallo è stato brutto perché ha sfiorato gli occhi. E' stata la paura più grande".

Quando torna Ismael Bennacer?

"Siamo vicini, ci siamo, ci siamo. L'assenza è stata lunga, ci vuole tempo e serve aspettare che recuperi. Con calma. Non prevedo cambi da parte del Milan su di lui, non vedo necessità".