Quasi un anno dall'arresto cardiaco, Eriksen: "Il primo miracolo lo hanno fatto i medici"

© foto di Imago/Image Sport

Quasi un anno dopo il suo arresto cardiaco, Christian Eriksen è tornato a giocare e a vestire la maglia della sua Danimarca. In conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Francia, il centrocampista del Brentford ha rivissuto quegli attimi di un anno fa, durante la sfida dell'Europeo contro la Finlandia: "Ho passato momenti complicati ma sono felice di averli superati e di essere tornato in nazionale. Il primo miracolo lo hanno fatto i medici che mi hanno salvato. Ho parlato molto con loro, non hanno visto nulla che mi impedisse di giocare. L'ultimo anno non è stato facile, ma ora sono contento".