Quattro italiani su dieci usano siti pirata: nel 2021 danni per 267 milioni allo sport

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

La pirateria, in Italia, fa danni per 267 milioni di euro all'anno all'industria dello sport. Sono questi i dati che emergono dalla ricerca realizzata da Ispos e Fapav (Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali). Da gennaio a dicembre del 2021, sono stati 32,5 milioni gli atti di pirateria di eventi sportivi in diretta, con un aumento del 5 per cento rispetto al 2019: il canale preferito è quello degli Iptv. L'anno scorso, quattro italiani su dieci hanno fatto ricorso a strumenti "pirata" per assistere a eventi sportivi.