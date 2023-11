Quella volta in cui Savicevic fece doppietta al PSG e regalò la finale di Champions al Milan

Milan-PSG, oggi, vale tanto per raggiungere la qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League per gli uomini di Mister Pioli. Nell'aprile 1995, invece, la posta in palio era ancora più alta: rossoneri e Les Parisiens si giocavano a San Siro l'accesso all'ultimo atto della massima competizione europea. Fu la stella di Dejan Savićević a brillare più di tutte, in una serata magica per il popolo milanista. In attesa della prossima sfida, riassaporiamo il match dalla prospettiva dell'attaccante montenegrino con il nostro Time Machine.

Classe infinita, dribbling illuminanti e personalità da vendere nelle gare decisive. Soprannominato "Il Genio" per il suo enorme talento, Dejan Savićević approda al Milan nell'estate del 1992 dalla Stella Rossa di Belgrado. Con la formazione serba si era messo in mostra nel panorama europeo, vincendo la Coppa dei Campioni nel 1991 ma conquistando anche una Coppa Intercontinentale e tre campionati. Questo l'importante background dell'attaccante montenegrino, che aveva già incrociato il Milan qualche anno prima: nel 1988, a Belgrado, Stella Rossa-Milan valeva i Quarti e venne sospesa sul punteggio di 1-0, firmato proprio da Savićević. Gli uomini di Sacchi si aggiudicheranno poi quel doppio confronto, e per Dejan si trattò di un primo assaggio del mondo rossonero.

Savićević raggiunge il punto più alto della sua storia rossonera nella Finale di Atene 1994, quando serve un assist a Massaro e realizza l'indimenticabile gol del 3-0 contro il Barcellona (4-0). E nella stagione successiva, è ancora protagonista in Champions League. I rossoneri, Campioni d'Europa in carica, si avvicinano al match contro il Paris Saint-Germain dopo aver eliminato il Benfica ai Quarti. Dopo il colpo grosso nel match di andata siglato da Boban nel recupero, il Milan di Mister Capello ospita i francesi desideroso di raggiungere la seconda Finale consecutiva. A San Siro è la serata di Dejan Savićević: al 20' salta nettamente Ricardo Gomes e sblocca il punteggio superando Lama con freddezza glaciale, mentre nella ripresa (67') firma il raddoppio con un mancino preciso su assist di Desailly. Il 2-0 trascina i rossoneri in Finale, dove però non potranno contare sull'estro del montenegrino, costretto al forfait.