Questa sera Bosnia-Italia: Donnarumma e Krunic titolari

Stasera l'Italia scenderà in campo contro la Bosnia per il primo posto nel girone e per qualificarsi alla Final Four di Nations League. Saranno due i giocatori rossoneri a giocare questa sera: Gigio Donnarumma, titolarissimo nella nazionale allenata da Roberto Mancini, e Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, come riporta la Gazzetta dello Sport, partirà dal primo minuto contro gli azzurri. Romagnoli, Calabria e Tonali, invece, partiranno dalla panchina.