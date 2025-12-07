Rabiot ancora a secco. Allegri non è preoccupato: "I suoi gol arriveranno"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Torino, Massimiliano Allegri ha dichiarato sui suoi centrocampisti:

Mancano i gol dei centrocampisti?

"Eravamo partiti bene con Loftus a Lecce su palla inattiva, poi ci siamo fermati. Li faranno, arriveranno, ce li hanno nelle loro caratteristiche. Dobbiamo migliorare le palle inattive, facciamo pochi gol. Con la Lazio abbiamo rischiato in campionato e preso gol giovedì: dobbiamo migliorare. Poi è importante giocare una fase difensiva da squadra, giovedì secondo me la squadra ha giocato difensivamente una delle migliori partite. Una nota positiva giovedì c'è stata, ma non basta: bisogna continuare a migliorare le due fasi e bisogna avere chiaro l'obiettivo, che è il risultato".

Manca il gol di Rabiot.

"Adrien sta migliorando la condizione. I suoi gol arriveranno, come quelli di Loftus. Loftus giovedì ha avuto due occasioni per fare gol: deve essere più convinto delle qualità che ha. Ci aspettiamo molto da lui".

I potenziali sostituti di Fofana:

"Sono contento per Jashari, ha fatto un buon rientro. Credo sia stata la sua prima volta in quel ruolo lì, ha sempre giocato in un centrocampo a due o da mezz'ala di posizione. Ha molti margini di miglioramento. Ricci è un ragazzo intelligente ed è affidabile, è molto importante per un allenatore. Quando metti in campo un giocatore affidabile, soprattutto a livello mentale, sa quello che può dare sia che inizi e sia che subentri. Ruben è uno che deve convincersi ancora di più delle qualità che ha. Deve essere convinto di quello che fa".