Rabiot, rifiutate proposte dalla Turchia. Il centrocampista vuole rimanere in Europa

Adrien Rabiot, attualmente svincolato, ha rifiutato diverse proposte dalla Turchia, riporta il giornalista Fabrizio Romano. Contestualmente il francese non sta prendendo in considerazioni le varie offerte che arrivano dall'Arabia Saudita visto che il suo desiderio attualmente è di rimanere in Europa, in uno dei top cinque campionati (Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania).

Nelle scorse settimane anche il Milan ha provato a convincere il centrocampista ex Juventus ma le alte richieste d'ingaggio e le difficoltà dei rossoneri nel cedere vari esuberi non hanno fatto decollare l'affare.