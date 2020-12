Rafael Leao costretto a risarcire lo Sporting: "Parte dello stipendio verrà trattenuta"

Dopo la sentenza del TAS, che lo ha condannato a risarcire lo Sporting CP per 16,5 milioni di euro a causa della risoluzione unilaterale del contratto nel 2018, a Rafael Leao potrebbe essere trattenuta una parte dello stipendio per rimborsare quella cifra. Lo ha annunciato Miguel Braga, responsabile della comunicazione del club portoghese, alla tv ufficiale: "Lo Sporting, di fronte a ciò che è suo di diritto, sta agendo nella maniera corretta per assicurarsi che il rimborso venga effettuato. Sappiamo che il giocatore non si è opposto a pignoramenti e sequestri. Inoltre, parte del suo stipendio sarà trattenuta per raggiungere la cifra che ci spetta. È il modo normale di agire in una situazione del genere".