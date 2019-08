Rafael Leao: "Un sogno essere qui, il club mi ha voluto fortemente. La posizione la decide il mister, posso giocare sia prima che seconda punta"

Rafael Leao, nel corso della sua presentazione a Casa Milan, ha spiegato la scelta del Milan e sul proprio ruolo in campo: "È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi. La posizione la decide il mister, io sono un giocatore a cui piace molto fare assist e muoversi molto in attacco. Posso giocare sia prima che seconda punta".